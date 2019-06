Ρεάλ Μαδρίτης: Ντελίριο ενθουσιασμού στην παρουσίαση του Αζάρ, το πλήθος φώναζε το όνομα του Μπαπέ (videos/pics)

O Eντέν Αζάρ πήρε τη σκυτάλη από το Λούκα Γιόβιτς, σε ένα ήδη γεμάτο μεταγραφικό καλοκαίρι για τη Ρεάλ Μαδρίτης, που έμεινε χωρίς τίτλο τη χρονιά που τελείωσε και θέλει να επανέλθει, «προικίζοντας» τον Ζινεντίν Ζιντάν στη δεύτερή του θητεία στο πάγκο της.

Απο νωρίς, τα κομπιουτεράκια είχαν βγει, για να υπολογιστεί και η θέση που θα πάρει ο όγκος των φίλων της Ρεάλ, αναφορικά με αντίστοιχες παρουσίασες του παρελθόντος, ανά την Ευρώπη.

Οι πόρτες στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» άνοιξαν από νωρίς και ο κόσμος περίμενε σε ουρές να μπει μέσα και να πάρει θέση για την παρουσίαση του παίκτη που κάθε χρόνο γινόταν προσπάθεια για να πάει στη Μαδρίτη αλλά όλο κάτι χάλαγε στο τέλος.

«Ευχαριστώ τον πρόεδρο, την οικογένειά μου. Ηταν ένα όνειρο να παίξω εδώ, σας ευχαριστώ όλους» αρκέστηκε να πει ο Βέλγος λίγα λεπτά μετά την παρουσίασή του από τον Φλορεντίνο Πέρεθ.

Έπειτα έφτασε η στιγμή που όλοι περίμεναν: Ο διεθνής Βέλγος πάτησε το χορτάρι του «Σαντιάγο Μπερναμπέου» φορώντας τη φανέλα της Ρεάλ με το πλήθος να τον αποθεώνει και να του ζητά να φιλήσει το σήμα της ομάδας. Ο ίδιος ανταποκρίθηκε όπως αναμενόταν.

Αυτό πάντως που αξίζει να καταγραφεί είναι πως, πριν καν εμφανιστεί ο Αζάρ στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου, με τη φανέλα της Ρεάλ, οι φίλοι της ζητούσαν νέα μεταγραφή. Ποιον; Ποιον άλλο; «Φερτε τον Μπαπέ!» φώναζε το πλήθος.

Στις εξέδρες του «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» όμως δεν βρέθηκαν μόνο οι φίλοι της Ρεάλ Μαδρίτης.

Όπως θα δείτε και στο βίντεο παρακάτω, ένας οπαδός της Μπαρτσελόνα πήγε στην έδρα του αντιπάλου κατά την παρουσίαση του Αζάρ με φανέλα των πρωταθλητών Ισπανίας.

Φυσικά δεν τον έδειραν όπως θα φανταζόταν κάποιος, αλλά του ζήτησαν να την βγάλει και καταχειροκροτήθηκε όταν το έπραξε.

A Barca fan entered to Hazard presentation in Barcelona shirt, Madridistas asked him to take it off. 😄

pic.twitter.com/sF8KJQ4b7m

— SM (@SMFutboI) June 13, 2019