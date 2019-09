Πρόβλημα με Αλάμπα στη Μπάγερν, χάνει την πρεμιέρα των ομίλων

Χωρίς τον Νταβίντ Αλάμπα θα υποδεχθεί πιθανότατα η Μπάγερν τον Ερυθρό Αστέρα την Τετάρτη (18/9), στην πρεμιέρα των ομίλων του Champions League.

Όπως έκαναν γνωστό οι Βαυαροί, ο Αυστριακός διεθνής έχει υποστεί τραυματισμό στους προσαγωγούς του αριστερού μηρού το βράδυ του Σαββάτου (14/9), κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, πριν από το παιχνίδι της Bundesliga στη Λειψία (1-1).

Υποβλήθηκε σε εξετάσεις και αναμένονται τα αποτελέσματα και η κρίση του ιατρικού επιτελείου της γερμανικής ομάδας.

We’ll be without David #Alaba for the time being after he suffered an injury in the warm up yesterday 🤕

Get well soon! 🤞

👉 https://t.co/wANvRJPNQt#FCBayern #MiaSanMia

— FC Bayern English (@FCBayernEN) September 15, 2019