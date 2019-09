Πρώτους βαθμούς για Τουρκία και Δομινικανή Δημοκρατία στο Μουντομπάσκετ (pics)

Η Τουρκία δεν βρήκε αντίσταση από την Ιαπωνία (86-67) στο «Shanghai Oriental Sports Center» και με κορυφαίους τους Ιλιασόβα (17π. με 5/9 τρίποντα, 9ρ. και 3 ασίστ) και Μαχμούτογλου (17π. με 3/6 τρίποντα) πήρε τους πρώτους της δύο βαθμούς στον πέμπτο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Ουφούκ Σαρίτσα δεν έδωσε χρόνο συμμετοχής στους Ουίλμπεκιν και Αράρ για την Τουρκία. Με εννέα καλαθοσφαιριστές στο παρκέ (τρεις δεν πήραν χρόνο συμμετοχής) αγωνίστηκε η Ιαπωνία, με τον Αμερικανο-Ιάπωνα με ουγγρικές ρίζες να σημειώνει 15 πόντους.

Επίσης 15 πόντους πέτυχε και ο Χατσιμούρα για τον «αδύναμο κρίκο» του ομίλου των ΗΠΑ, από τον οποίο θα προκύψουν οι δύο αντίπαλοι της εθνικής Ελλάδας στη δεύτερη φάση, εφόσον προκριθεί η «γαλανόλευκη» του Θανάση Σκουρτόπουλου.

Τα δεκάλεπτα: 28-12, 47-35, 67-49, 86-67

ΤΟΥΡΚΙΑ (Ουφούκ Σαρίτσα): Μπαλμπέι 2, Μπίρσεν 6, Οσμάν 12, Ιλιασόβα 17 (5), Ερντέν 8, Μαχμούτογλου 17 (3), Τουντσέρ 7 (1), Σανλί 5, Κορκμάζ 10, Αρσλάν

ΙΑΠΩΝΙΑ (Χούλιο Λάμας): Χιετζίμα, Σινογιάμα 5 (1), Χατσιμούρα 15, Ουατανάμπε 9 (1), Άντο, Τακεούτσι 6 (1), Μπάμπα 6, Φαζέκας 15 (3), Τανάκα 11 (3)

🇩🇴 @RDBSeleccion take it over #Jordan to win the first game of Group G! #FIBAWC #DominicanaGotGame

Σφήνα στα μεγαθήρια η Δομινικανή Δημοκρατία

Στον όμιλο της «χάλκινης» στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014 Γαλλίας καθώς και της Γερμανίας, η Δομινικανή Δημοκρατία ήταν αυτή που πήρε τη νίκη, 80-76, στον αγώνα με την Ιορδανία, για την πρώτη αγωνιστική.

Στον έβδομο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Κίνας, οι αγώνες του οποίου διεξάγονται στο «Shenzen Bay Sports Center», η Ιορδανία κατάφερε να γυρίσει την εις βάρος της κατάσταση έως τότε και να προσπεράσει με 71-72, 2:30” πριν τη λήξη με λέι απ του Νταρ Τάκερ και εν συνεχεία με 73-74 μετά από λέι απ του Αχμάντ Αλ Ντουαϊρί, ο οποίος σημείωσε νταμπλ νταμπλ με 34 πόντους και 10 ριμπάουντ!

Οι Δομινικάνοι απάντησαν με επιμέρους σκορ 7-2, χάρη σε 4 πόντους του πρώτου σκόρερ τους Βίκτορ Λις (15π.) και 3 πόντους του Λουίς Μοντέρο. Τα 11/26 τρίποντα έκαναν τη διαφορά υπέρ της ομάδας της Καραϊβικής έναντι των 3/15 της Ιορδανίας.

Τα δεκάλεπτα: 22-17, 47-36, 61-53, 80-76

ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Νέστορ Γκαρσία): Μπάες 2, Γκαρσία, Λις 15 (3), Μεντόσα 9 (1), Μοντέρο 9 (2), Πένα, Ραμόν 10 (2), Ρόμπερτς 11, Ρόχας 3 (1), Σολάνο 9 (2), Σουέρο, Βάργκας 12

ΙΟΡΔΑΝΙΑ (Τζόεϊ Στίμπινγκ): Αμπάς, Αμπντίν 6, Αμπουβαζάνεχ, Αλ Ντουαϊρί 34, Αλαβάντι, Αλ-Ντασουκί, Αλαμαρσέχ 8 (2), Ιμπραίμ 4, Τάκερ 24 (1)

First game of Group E of the #FIBAWC done! @TBF 🇹🇷 takes the 86-67 victory over @JAPANBASKETBALL 🇯🇵 behind Ersan Ilyasova’s 17PTS performance. #TürkiyeGotGame #TURJPN pic.twitter.com/orhpBP1iqt

— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 1, 2019