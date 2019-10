Πρώτος τελικός για την 15χρονη Γκοφ! (vid)

Η 15χρονη Αμερικανίδα (Νο.110) επικράτησε με 6-4, 6-4 της 32χρονης Γερμανίδας (Νο.75) και θα περιμένει τώρα τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στη Γέλενα Οσταπένκο και την Εκατερίνα Αλεξάντροβα.

Χρειάστηκε, μάλιστα, να σώσει 9 μπρέικ πόιντ της αντιπάλου της στο δεύτερο σετ!

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η νεαρότερη φιναλίστ μετά τη Νικόλ Βαϊντίσοβα το 2004 στην Τασκένδη.

Με την πορεία της στην Αυστρία, η Κόκο θα ανεβεί τη Δευτέρα στο Νο.80 της παγκόσμιας κατάταξης, κάνοντας άλμα 30 θέσεων (τουλάχιστον).

Πέρυσι ολοκλήρωσε τη σεζόν ως Νο.875! Απίστευτη εξέλιξη…

It’s a first WTA singles final for @CocoGauff! She ousts Petkovic 6-4, 6-4 to reach the championship match at @WTALinz! pic.twitter.com/9Ozg3e3PpM

— WTA (@WTA) October 12, 2019