Πρώτη ημέρα με μεγάλες εκπλήξεις στο Wimbledon: Πρόωρος αποκλεισμός και για την Οσάκα (video)

Οι ελπίδες της Ναόμι Οσάκα για έναν τρίτο τίτλο σε grand slam εξανεμίστηκαν από τον πρώτο γύρο του Wimbledon, με το Νο 2 της παγκόσμιας κατάταξης να πέφτει θύμα της Γιούλια Πουτίντσεβα.

Η τενίστρια από το Καζακστάν ολοκλήρωσε το θρίαμβο με 7-6(4), 6-2 σε 1 ώρα και 36 λεπτά, αξιοποιώντας τα πολλά αβίαστα λάθη της Οσάκα, που προερχόταν από τις κατακτήσεις του Αμερικανικού και του Αυστραλιανού Όπεν.

Τεράστιο επίτευγμα για την τενίστρια από το Καζακστάν που έδωσε συνέχεια στην άσχημη πορεία της Γιαπωνέζας στο tour τους τελευταίους τρεις μήνες. Στον 2ο γύρο του θεσμού, η Πουτίντσεβα θα τεθεί αντιμέτωπη με την Βικτόρια Γκόλουμπιτς.

“The biggest win of her career” 👏@PutintsevaYulia upsets world No.2 Naomi Osaka 7-6(4), 6-2 on Centre Court to book her second round spot #Wimbledon pic.twitter.com/PQQYpFsQqu

— Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2019