Έφτασε στον εξώστη η αποστολή του ΑΠΟΕΛ (videos)

Λίγα λεπτά πριν από τις 20:00 ξεκίνησε από το ΓΣΠ το λεωφορείο που μετέφερε την αποστολή του ΑΠΟΕΛ στο σωματείο, για να γιορτάσει στον εξώστη μαζί με τον κόσμο της ομάδας την κατάκτηση του 7ου σερί και 28ου συνολικά πρωταθλήματος.

Οι γαλαζοκίτρινοι δημοσίευσαν video από την αναχώρηση της αποστολής, την οποία συνόδευσαν οι οργανωμένοι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ και αφίχθη στον προορισμό της γύρω στις 20:20.

