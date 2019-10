Το όμορφο βίντεο του Απόλλωνα για τα προσφυγόπουλα της Συρίας (video)

Τις πύλες του για να υποδεχθεί τα παιδιά προσφυγικών οικογενειών που ζουν στην Κύπρο άνοιξε χθες (16/10) το προπονητικό κέντρο του Απόλλωνα, στο Κολόσσι.

Με αφορμή την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος «Welcome Through Football» στο οποίο έλαβε μέρος, ο σύλλογος της Λεμεσού δημοσίευσε βίντεο με πλάνα από τη φιλοξενία που έτυχαν τα προσφυγόπουλα από τη Συρία στις γηπεδικές του εγκαταστάσεις.

Μάλιστα, τα παιδιά παρέλαβαν σε πανηγυρικό κλίμα το πιστοποιητικό συμμετοχής από τους ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα, παίρνοντας μέσα από αυτή την πρωτοβουλία ιδιαίτερη χαρά.

Δείτε το σχετικό βίντεο που δημοσίευσε ο Απόλλωνας:

🎥 | Video from the last #WelcomeThroughFootball session.

🙏 Thank you #EFDN for the unforgettable journey! @EFDN_tweets #ApollonCSR

