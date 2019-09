Το Νο8… άνοιξε τον δρόμο για το Νο8!

Ο Λούκας Σόουζα στο 5ο λεπτό της πρεμιέρας του ΑΠΟΕΛ στο πρωτάθλημα απέναντι στην ΑΕΛ σκόραρε το πρώτο γκολ της χρονιάς για τους πρωταθλητές κι έδωσε την ευκαιρία στην ομάδα του για το πιο κάτω tweet…

«Όταν το Νο8 σκοράρει το πρώτο γκολ στον δρόμο για το Νο8» αναφέρει ο ΑΠΟΕΛ, που συνδέει το νούμερο της φανέλας του Βραζιλιάνου μέσου με τον στόχο κατάκτησης του όγδοου σερί πρωταθλήματος.

When…No8 scores the first goal on the way to No8 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 #IN8INITY #APOELFC pic.twitter.com/PlQBVKJwH2

