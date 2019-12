Στιβ για ΑΠΟΕΛ: «Θα ήταν χαρά μου…»

Ανοιχτός στην… πρόκληση του ΑΠΟΕΛ ο Στιβ Κωνσταντινίδης.

Ο Αγγλοκύπριος προπονητής, με πλούσια καριέρα σε εθνικές ομάδες -κυρίως της Ινδίας- και που το καλοκαίρι φερόταν να είναι υποψήφιος για την Εθνική Ελλάδας, δεν θα έλεγε «όχι» στην περίπτωση που η διοίκηση των γαλαζοκιτρίνων του… κτυπούσε την πόρτα για να αντικαταστήσει τον Τόμας Ντολ.

Απαντώντας σε σχόλιο φιλάθλου στο twitter, που του ανέφερε πως ο ΑΠΟΕΛ χρειάζεται προπονητή, ο Στιβ ανέφερε: «Θα ήταν χαρά μου».

It would be a pleasure.. https://t.co/x3cneL7ptL

— StephenConstantine (@StephenConstan) December 8, 2019