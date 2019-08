Πρεμιέρα για Ομόνοια κόντρα στη Δόξα με αμέτρητες επιλογές και Cash Out από την Stoiximan!

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Το πρωτάθλημα ξεκινά για την Ομόνοια με πολλές φιλοδοξίες με την πρεμιέρα κόντρα στη Δόξα στις 19:00 και η Stoiximan, η μεγαλύτερη εταιρεία στοιχημάτων στην Κύπρο σας προσφέρει την αμφίρροπη αναμέτρηση του κυπριακού πρωταθλήματος με αμέτρητα ειδικά στοιχήματα και Cash Out!

Η Stoiximan, είναι η ΠΡΩΤΗ εταιρεία στην Κύπρο που επανέφερε το Cash Out και δίνει την ευκαιρία στους παίκτες του στοιχήματος να βγουν κερδισμένοι!

Η νίκη της Ομόνοιας δίνει απόδοση 1.75, η ισοπαλία δίνει 3.75, η νίκη της Δόξας δίνει απόδοση 4.25, το over 2.5 γκολ δίνει 1.80, το under 2.5 γκολ δίνει 1.95, ενώ αν πιστεύετε ότι θα μπουν περισσότερα γκολ, το over 3.5 γκολ δίνει απόδοση 3.00! Το ενδεχόμενο να σκοράρουν και οι δύο ομάδες δίνει απόδοση 1.75, το No Goal δίνει 2.00, ενώ το να πετύχει η Ομόνοια το πρώτο γκολ της αναμέτρησης δίνει απόδοση 1.60.

Όσον αφορά τα ειδικά στοιχήματα των παικτών, ο Ramirez της Ομόνοιας δίνει απόδοση 4.50 να πετύχει το πρώτο γκολ του αγώνα, ενώ ο Miku Fedor δίνει απόδοση 2.55 για να σκοράρει σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα. Ο Ματ Ντάρμπισιρ, το βαρύ πυροβολικό της Ομόνοιας τα προηγούμενα χρόνια, δίνει απόδοση 12.50 να πετύχει από δύο γκολ και πάνω. Ο Paul Batin της Δόξας δίνει απόδοση 7.00 για να πετύχει το πρώτο γκολ του αγώνα.

Αυτές είναι μερικές μόνο από τις αμέτρητες επιλογές που προσφέρει η Stoiximan, η μοναδική εταιρεία με τα τόσα ειδικά στοιχήματα σε όλα τα παιχνίδια (σκόρερ, κάρτες, κόρνερ κτλ.)!

Αναλυτικά όλες οι αγορές για το Δόξα-Ομόνοια εδώ.

Οι καλύτερες αποδόσεις και οι περισσότερες επιλογές, όπως πάντα, στην Stoiximan, τη μοναδική εταιρεία με τόσα πολλά ειδικά στοιχήματα, σε όλα τα ματς!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση.

Και… μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.