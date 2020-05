«Οι Γερμανοί απλά ήθελαν, oι δικοί μας με τίποτα»

View this post on Instagram

Όταν θέλεις κάτι μπορούν να βρεθούν και οι λύσεις. Οι Γερμανοί πολύ απλά ήθελαν να παίξουν, οι δικοί μας δεν ήθελαν με τίποτα. Αυτό κάνει και την διαφορά επιπέδου στα δύο πρωταθλήματα, οι μεν θέλουν οι δεποτε δεν ήθελαν.