Ο νέος σταθμός στην καριέρα του Ατόρνο – Προπονητής στις ακαδημίες της Ανόρθωσης

Νέος σταθμός στην καριέρα του Άλντο Ατόρνο.

Ο Παραγουανός πρώην φορ και νυν προπονητής θα συνεχίσει να υπηρετεί το ποδόσφαιρο από το πόστο του τεχνικού στις ακαδημίες της Ανόρθωσης.

Η «Κυρία» λοιπόν, για του λόγου το αληθές, κοινοποίησε την απόφαση συμπόρευσης της με τον προπονητή μέσω επίσημης ανακοίνωσης που εξέδωσε.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ακαδημία Ποδοσφαίρου Ανόρθωσης Αμμοχώστου – Κλιμάκιο Λάρνακας καλωσορίζει στην οικογένεια της τον Aldo ADORNO, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα προπονητή από την νέα ποδοσφαιρική περίοδο 2019-2020.

Ο Aldo ADORNO με τις εμπειρίες του ως ποδοσφαιριστής, που έφθασαν ακόμα και σε επίπεδο Champions league, αναμένουμε να βοηθήσει τα μέγιστα τους μικρούς μας ποδοσφαιριστές.

Ευχόμαστε στον Aldo κάθε επιτυχία στο έργο του.

Dreams and dedication are a powerful combination!!!

Anorthosis – More than a Football Club

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦH