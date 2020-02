Μήνυμα Ντε Βινσέντι στους ΑΠΟΕΛίστες: «Πρέπει να είμαστε μαζί!»

Σύντομο αλλά ηγετικό μήνυμα στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ έστειλε ο Τόμας Ντε Βινσέντι λίγες ώρες μετά τη σπουδαία νίκη (4-1) επί του Απόλλωνα.

Ο Αργεντινός άσος, που όπως και η ομάδα του… ξύπνησε από τον λήθαργο στο ντεμπούτο του Μαρίνου Ουζουνίδη, με ανάρτησή του στα social media καλεί τους φίλους των γαλαζοκιτρίνων να βοηθήσουν την ομάδα.

«+3 και μεγάλη εμφάνιση από όλους… χρειαζόμαστε τους οπαδούς μαζί μας, μας βοηθάτε πολύ, πρέπει να είμαστε μαζί!» έγραψε ο Ντε Βινσέντι.

+3 and great performance from everyone.. we need the fans with us, u help a lot, we must be together! #MonoAPOEL 🇨🇾🇬🇷🇦🇷 pic.twitter.com/GmkCfFE4N5

— Tomás De Vincenti (@TomasDevi) February 15, 2020