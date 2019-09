Μετατρέπει τα γκολ σε εισφορές φιλανθρωπίας η Πάφος

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Η Πάφος ενημέρωσε πως στο πλαίσιο της κοινωνικής της δράσης, αποφάσισε όπως για κάθε γκολ που σκοράρει φέτος, προσφέρει χρηματικό ποσό σε φιλανθρωπικά ιδρύματα.

H ανακοίνωση της Πάφου:

Η ΠΑΦΟΣ FC δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο.

Είναι αγάπη και προσφορά στα κοινά της Πόλης μας! Στο πλαίσιο λοιπόν της κοινωνικής και φιλανθρωπικής δράσης της ομάδας μας, αποφασίστηκε όπως σε κάθε τέρμα μου σκοράρει η ομάδα μας για τη φετινή περίοδο, συμπεριλαμβανομένων των γκολ που έχει ήδη σκοράρει, να αντιστοιχεί στο χρηματικό ποσό των €10 και το τελικό ποσό που θα συγκεντρωθεί θα διαμοιραστεί στο Κέντρο ‘’Η Κιβωτός – Κέντρο Θεραπειών και Αποκατάστασης’’ και στο ‘’ Σύνδεσμο για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου – Κέντρο Παρέμβασης Πάφου’’.

Το κέντρο ‘’Η Κιβωτός – Κέντρο Θεραπειών και Αποκατάστασης’’ ‘είναι ένας χώρος όπου διάφορες επιστημονικές ειδικότητες συνυπάρχουν και συνεργάζονται για την αντιμετώπιση αναπτυξιακών διαταραχών της νηπιακής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Το πρόγραμμα παρέμβασης περιλαμβάνει αρχική αξιολόγηση του αναπτυξιακού επιπέδου κάθε παιδιού με μια σειρά αναπτυξιακών δοκιμασιών ώστε να καθοριστεί το ατομικό θεραπευτικό πρόγραμμα του. Το πρόγραμμα είναι εξατομικευμένο και βασισμένο στις ατομικές ανάγκες του κάθε παιδιού. Το πρόγραμμα του κάθε παιδιού εφαρμόζεται από ένα ή περισσότερους ειδικούς εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο σε έναν καινούριο, λειτουργικό και ευχάριστο χώρο.

Ο Σύνδεσμος για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου ιδρύθηκε το 1990 με απώτερο σκοπό να διασφαλίσει τα δικαιώματα των παιδιών και ατόμων με αυτισμό και να παρέχει σε αυτά και στις οικογένειες τους μια αξιοπρεπή ζωή δια βίου μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Το 2008 ο Σύνδεσμος λειτούργησε το δεύτερο Πρότυπο Κέντρο Παρέμβασης στην Πάφο. Το συγκεκριμένο Κέντρο όπως και τα άλλα δύο Κέντρα σε Λεμεσό και Λευκωσία είναι ήδη σε λειτουργία και παρέχει εξειδικευμένες θεραπείες και εξειδικευμένα προγράμματα καθώς επίσης απασχόληση και φροντίδα για παιδιά και άτομα με αυτισμό.

Καθήκον όλων μας να βοηθήσουμε με όποιον τρόπο μπορούμε οργανώσεις και ιδρύματα της Πόλης μας που στηρίζουν τα παιδιά μας και τον συνάνθρωπο!

Σύντομα θα ανακοινώσουμε και άλλες παρόμοιες ενέργειες, με Ιδρύματα και συνδέσμους που θα συμβάλουν στη βοήθεια προς του συνανθρώπους μας!

