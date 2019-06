Με… ειδήσεις η αποστολή του ΑΠΟΕΛ για Αυστρία!

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Την αποστολή του που αύριο θα ταξιδέψει για την Αυστρία, όπου μέχρι τις 12 Ιουλίου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας του δίνοντας και τέσσερα φιλικά παιχνίδια, ανακοίνωσε ο ΑΠΟΕΛ.

Από την αποστολή προκύπτουν κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία…

Aρτυματάς: Είναι στην αποστολή, παρότι αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν και να μεταγραφεί είτε σε Ανόρθωση, είτε σε ΑΕΚ (έκανε νέα πρόταση κι άλλαξε τα δεδομένα)

Ρέζα: Ο Ιρανός που επέστρεψε από τον δανεισμό του είναι στην αποστολή, παρότι δεν αναμένεται να παραμείνει στο ρόστερ

Ρομό: Θα ενσωματωθεί με την αποστολή μετά το πέρας του Copa América, αν και η προδιαγραφόμενη απόκτηση του Βιντ Μπέλετς φαίνεται να διατηρεί τον Βενεζουελάνο εκτός ρόστερ…

Μακρής–Αντωνίου: Οι δύο παίκτες που προσπαθεί να αποκτήσει η ΑΕΛ είναι κανονικά στην αποστολή για Αυστρία

Όσον αφορά τον Νούνο Μοράις, όπως αναμενόταν είναι εκτός αποστολής αλλά ο ΑΠΟΕΛ σημειώνει πως τη Δευτέρα ο Πορτογάλος θα βρεθεί στην Κύπρο για συζητήσεις με τη διοίκηση. Όπως είναι γνωστό, είναι πιθανόν ο Μοράις να τερματίσει την καριέρα του και να αναλάβει κάποιο πόστο στους γαλαζοκίτρινους.

Σημειώνεται πως η προετοιμασία του ΑΠΟΕΛ θα γίνει στο προπονητικό κέντρο «Wahaha Paradise Sport Resort» που βρίσκεται στην περιοχή Feistritz im Rosental.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της αποστολής στην Αυστρία θα πραγματοποιηθούν τα εξής φιλικά:

30/06 APOEL FC vs RUDAR VELENJE (Σλοβενία)

04/07 APOEL FC vs MSK ZILINA (Σλοβακία)

09/07 APOEL FC vs HNK RIJEKA (Κροατία)

11/07 APOEL FC vs Shakhtar Donetsk (Ουκρανία)

Η αποστολή τoυ ΑΠΟΕΛ:

Επικεφαλής Αποστολής

Domenico Teti

Υπεύθυνος Αποστολής

Γιώργος Σαββίδης

Προπονητικό επιτελείο

Paolo Tramezzani

Pasquale Rocco

Alberti Jacobo

Παύλος Κίναν

Μιχάλης Μορφής

Technical Filming

Γιώργος Γεωργίου

Ιατρικό επιτελείο

Δρ. Δημήτρης Τσούκας

Βασίλης Οικονομίδης

Γιώργος Gospondinov

Ζαχαρίας Νικολάου

Παντελής Καβάζης

Βαγγέλης Κανέλλος

Χρυσόστομος Ηλιάδης

Μεταφραστές

Κώστας Γεωργακούδης

Khaldun Fanous

Φροντιστές

Κώστας Στεφάνου

Χρίστος Στεφάνου

Chef

Δημήτρης Σταύρου

Ποδοσφαιριστές

BOY WATERMAN

ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΡΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ ΒΟΥΡΟΣ

KEVIN LAFRANCE

ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΙΕΛΗΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ANTONIO JAKOLIŠ

DRAGAN MIHAJLOVIC

UROŠ MATIĆ

LUCAS SOUZA

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΡΤΥΜΑΤΑΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΕΝΤΖΟΓΛΟΥ

ΠΑΡΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

ΣΤΑΘΗΣ ΑΛΩΝΕΥΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΦΡΑΙΜ

MUSA TAMARI

ΜΗΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΥ

GHAYAS ZAHID

TOMAS DE VINCENTI

ANDRÉ VIDIGAL

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ

ROMAN BEZJAK

REZA GHOOCHANNEJHAD

LINUS HALLENIUS