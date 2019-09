Ιταλός δημοσιογράφος πήρε φανέλα του ΑΠΟΕΛ και τη δίνει μετά από πέντε χρόνια

Τη φανέλα που φόρεσε ο ΑΠΟΕΛ τη σεζόν 2014-15 (σ.σ. ήταν η δεύτερη στολή) δίνει ο Ιταλός δημοσιογράφος Τζιανλούκα Ρόσι.

Πέραν από τη φανέλα των γαλαζοκιτρίνων θα δώσει, επίσης, αυτή της Σαλέρνο Κάλτσιο, η οποία φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής.

Με ανάρτησή του στο twitter αναφέρει ότι: ««Μπορείτε να βρείτε φανέλα, όμορφες και ελάχιστα γνωστές, όπως τον Σαλέρνο Κάλτσιο (πρώην Σαλερνιτάρα) και ΑΠΟΕΛ. Δεν μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για ποδόσφαιρο επειδή μόνο τη φανέλα έχω, αλλά για να τρέξετε είναι υπέροχες!».

Αξίζει να αναφερθεί ότι τη σεζόν εκείνη, η ομάδα της Λευκωσίας αγωνίστηκε στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ απέναντι σε Μπαρτσελόνα, Παρί και Άγιαξ, αποκλείοντας προηγουμένως στα προκριματικά τις Ελσίνκι και Άλμποργκ.

Qua e là capita di trovare maglie, soprattutto vintage, bellissime e poco conosciute, come il Salerno Calcio (ex Salernitana, 100 anni quest'anno) oggi o l'Apoel Nicosia a Cipro alcuni anni fa. Non puoi usarle per il calcio perché le hai solo tu, ma per il running sono splendide! pic.twitter.com/VUNWVLkfMg

