«Επίθεση» για την εξέλιξη με Μπάλογκ – Τον κράζουν για τα στατιστικά του

Στην αναζήτηση της νέας ποδοσφαιρικής του στέγης βρίσκεται ακόμη ο Νόρμπερτ Μπάλογκ, ο οποίος μετά το πέρασμά του από τον ΑΠΟΕΛ έμεινε ελεύθερος από την Παλέρμο.

Ο Ούγγρος επιθετικός δοκιμάζεται στην Χαλ Σίτι, ομάδα η οποία αγωνίζεται στην Τσάμπιονσιπ.

Σε δημοσίευμα της ιστοσελίδας, hulldailymail.co.uk, παρουσιάζονται στοιχεία του ποδοσφαιριστή, ο οποίος περνάει από το μικροσκόπιο του προπονητή της ομάδας, Γκραντ ΜακΚαν.

«Η προσθήκη του Μπάλογκ θα δώσει στον ΜακΚαν περισσότερο βάθος στην κορυφή της επίθεσης. Το ύψος του θα είναι ένα ατού το οποίο θα κοιτάξει να εκμεταλλευτεί ο ΜακΚαν. Στα πλεονεκτήματά του είναι και το ότι είναι πολυσύνθετος, αφού μπορεί να παίξει και στα δύο φτερά της επίθεσης. Στα 23 του είναι ακόμα στα αρχικά στάδια της καριέρας του και έχει πολλά ακόμα να προσφέρει, παρότι δεν έχει παίξει σε επίσημο παιχνίδι από τον Μάη».

Πάντως, μερικοί οπαδοί της Χαλ δεν είδαν με θετικό μάτι την επιλογή του Νόρμπερτ Μπάλογκ και κριτικάρουν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την εξέλιξη αυτή με τη συμμετοχή του πρώην παίκτη του ΑΠΟΕΛ στις προπονήσεις.

Apparently, we have Norbert Balogh training with us at the moment, ex-Palermo striker/winger (became a free agent when Palermo were expelled from Serie B), he’s 23 and 6’5″, he spent last season on loan at APOEL in Greece (where he scored 4 in 10 appearances in all competitions. — Originallambrettaman (@origlambman) September 10, 2019

He’s not the goal scorer we’re searching. He’s similar to Eaves, he’s tall 1m 97 cm so it’s a duplicate. He has scored 0 goals in Serie B but in Serie B Puscas was really rubbish so who knows, maybe he turns out to be a cracking signing. — HullCityItaly (@HullCityItalian) September 10, 2019

Wow! Another Proschwitz. — Ginger_life78🧡🖤 hcafc (@asa_medforth) September 10, 2019

So he played 22 times for Palermo and scored 0 goals.

Are you sure he’s a striker?? — Ian Staples (@IanStaples4) September 11, 2019