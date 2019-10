Bγήκε μπροστά ο Μανουέλ Τόρες: «Ήττα που πόνεσε όλους, πάντα ενωμένοι!»

View this post on Instagram

Derrota dolorosa para todos ayer, después de remontar un gol en contra. Tenemos que levantarnos y seguir luchando. Queda mucho todavía. ¡Vamos equipo! ¡Siempre juntos! ————————————— Painful defeat for everyone yesterday, after coming back from one goal against. We have to get up and keep fighting. There is a long way ahead still. ¡C’mon team! ¡Always together! . . . #siemprepositivo #positiveattitude #adversidades #stronger #motivation #vamos