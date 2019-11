Βάζει τελεία και λέει το μεγάλο «αντίο» ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου! (video)

View this post on Instagram

Με περηφάνια και ευγνωμοσύνη τερματίζω την καριέρα μου σαν ποδοσφαιριστής. Τελευταία όλα έτρεξαν τόσο γρήγορα που τελικά κατέληξα οτι το σώμα αντέχει, η ψύχη και το μυαλό θέλουν να συνεχίσω, αλλά ήρθε η κατάλληλη στιγμή να μπεί μια τελεία σε όσα έγραψε η ιστορία για τον ποδοσφαιριστή Νεκτάριο. Θα προχωρήσω στην επόμενη πρόκληση με τον ίδιο ενθουσιασμό, προσήλωση και πάθος που ξεκινούσα το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, αλλά πλέον βλέποντας στα μάτια του κάθε ποδοσφαιριστή, κάθε ηλικίας, ένα παιδί και μαθητή μου στον οποίο οφείλω να δώσω ότι θα έδινα σε κάθε δικό μου παιδί. Απλά, ξεκάθαρα, ευχαριστώ όσους πίστεψαν σε μένα αλλά και όσους με αμφισβήτησαν. Οι μεν μου έδωσαν πίστη, οι δε, επιπλέον κίνητρο. Ξεχωριστό ευχαριστώ αξίζει φυσικά η οικογένεια μου και ειδικότερα η σύζυγος μου για την επιμονή, υπομονή και στήριξη όλα αυτα τα χρόνια It is with pride and gratitude that i give an end to my football player career. Lately, everything went on so fast, that finally even though my body wants, mind and spirit say continue, i decided that it is the right timing to put the fulstop to whatever history written for the player Nectarios. I move on to the next challenge with the same passion, commitment and enthusiasm as my first day in professional football, but now by watching in every football player, of all ages, a kid and a student, in the same way that i would like a teacher to treat my kids Clear and simple, thanks to all who believed, they gave me belief and all who doubted me, they gave me extra motivation. Special thanks go to my family for showing how to practice self respect and inner power, especially my wife for her patience, persistence and support of these years. #football #end #career #grateful #thankful #moveon #newlife Credits: @giorgos321 for the video edit #savvidespress for the portraits