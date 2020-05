Προσβλήθηκε από κορωνοϊό ο θρύλος του ΝΒΑ Πάτρικ Γιούιν

O θρύλος του ΝΒΑ, Πάτρικ Γιούιν, βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό, γεγονός που επιβεβαίωσαν από κοινού τόσο ο ίδιος όσο και το Τζόρτζταουν, στο οποίο εργάζεται ως προπονητής από το 2017.

Ο 57χρονος παλαίμαχος άσος τοποθετήθηκε μέσω του λογαριασμού του στο twitter για το γεγονός, σημειώνοντας: «Βρέθηκα θετικός στον κορονοϊό. Ο ιός είναι σοβαρός και δεν πρέπει να τον παίρνετε χαλαρά. Θέλω να ενθαρρύνω τους πάντες να μείνουν ασφαλείς και να φροντίζουν τους αγαπημένους τους». Mάλιστα, ο ίδιος τέθηκε σε απομόνωση σε νοσοκομείο της περιοχής του Τζόρτζταουν.

Ο Πάτρικ Γιούιν έχει γράψει ξεχωριστή ιστορία στο ΝΒΑ, όντας μέλος του Ηall of Fame από το 2008. Αγωνίστηκε στο ΝΒΑ για δεκαπέντε χρόνια, με το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του να τον βρίσκει στους Νικς, ενώ φόρεσε της φανέλα των Σούπερσονικς και Μάτζικ, έχοντας κατά μέσο όρο 22.8 πόντους, 10.4 ριμπάουντ και 2.7 κοψίματα.

I want to share that I have tested positive for COVID-19. This virus is serious and should not be taken lightly. I want to encourage everyone to stay safe and take care of yourselves and your loved ones. pic.twitter.com/a2fMuhIZyG

