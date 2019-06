Προσπάθεια ανακωχής στον Παναθηναϊκό: Απάντησε στις διαμαρτυρίες με σχεδόν τζάμπα εισιτήριο ο Γιαννακόπουλος (pic)

Προσπάθεια ανακωχής επιχειρείται στον Παναθηναϊκό λίγες ώρες μετά τον σάλο που προκλήθηκε από το ξέσπασμα του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ, Δημήτρη Γιαννακόπουλου κατά των φίλων της ομάδας που απουσίαζαν από τον πρώτο τελικό της Basket League κόντρα στον Προμηθέα.

Όσα συνέβησαν στις εξέδρες του ΟΑΚΑ για τον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος, επισκίασαν ακόμα και το πρώτο πράσινο βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου.

Τα πολλά άδεια καρεκλάκια και το πανό διαμαρτυρίας για τις τιμές των εισιτηρίων, προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού αποχώρησε εκνευρισμένος στο ημίχρονο του αγώνα, αλλά σήμερα (11/6) πέρασε στην αντεπίθεση.

Έτσι, η πράσινη ΚΑΕ αποφάσισε να κατευνάσει τα πνεύματα θέτοντας γενική είσοδο ένα ευρώ στον τρίτο τελικό με τον Προμηθέα προκειμένου να μην υπάρξει η απογοητευτική εικόνα της Δευτέρας, όταν μόλις 3.100 φίλοι του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στις εξέδρες του ΟΑΚΑ.

Εξάλλου, σε περίπτωση που η ομάδα του Ρικ Πιτίνο επιβληθεί κόντρα στους Πατρινούς εκτός έδρας, τότε την Παρασκευή (14/6) θα κατακτήσει τον τίτλο με νίκη. Όσο να ‘ναι, οι πανηγυρισμοί σε περίπτωση κατάκτησης πρωταθλήματος θα είναι κάπως περίεργοι σε άδειο γήπεδο.

Tickets available for the Basket League Finals Game 3 against @promitheasbc (14/6, 21.00).

Book your seat 👉 https://t.co/WhBnTBa3h2#paobc #panathinaikos #BasketLeague #Finals #Game3 pic.twitter.com/X4jlpX9I58

— Panathinaikos BC (@paobcgr) June 11, 2019