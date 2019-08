Προσγείωσε την Έβερτον η Άστον Βίλα, έκανε σεφτέ στις νίκες (video/pic)

Την πρώτη της νίκη στη φετινή Premier League πανηγυρίζει η Αστον Βίλα, υποχρεώνοντας παράλληλα στην πρώτη της ήττα την Εβερτον.

Η ομάδα του Μάρκο Σίλβα ήταν η μοναδική που δεν είχε δεχθεί γκολ στις πρώτες δύο αγωνιστικές, αλλά τελικά το δέχθηκε στην τρίτη και έχασε.

Η ωραία κάθετη του Χότα στο 22ο λεπτό και το πλασέ στην κίνηση του Γουέσλεϊ έφερε το προβάδισμα για την Άστον Βίλα, στο οποίο τα «ζαχαρωτά» δεν απάντησαν ποτέ.

Θα μπορούσαν να το κάνουν στο 82ο λεπτό αλλά στάθηκαν άτυχοι με το δοκάρι του Ιβόμπι, για να έρθει τελικά το 2-0 για τους «χωριάτες» στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων με το πλασέ του Ελ Γκάζι.

FT: 🦁 2-0 🔵

That’s it. 3⃣ terrific points for the claret and blues. Wesley with the opener and El Ghazi with a late, late second! GET IN! 👊#PL #AVFC pic.twitter.com/eDMqZYoMcg

— Aston Villa (@AVFCOfficial) August 23, 2019