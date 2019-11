Προπονητής στην Ελλάδα έκανε τακτική στο γήπεδο με μπουκάλια νερού! (video)

Το γύρο του κόσμου κάνει το απίθανο βίντεο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ που δείχνει τον Αμπέλ Φερέιρα να δίνει οδηγίες τακτικής κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ στο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης» χρησιμοποιώντας πλαστικά μπουκάλια νερού.

Η εικόνα με τον παθιασμένο προπονητή του «δικεφάλου» να στήνει στο χορτάρι τρία μπουκάλια προκειμένου να εξηγήσει σε ποδοσφαιριστή του την κίνηση που θέλει να κάνει μέσα στο γήπεδο, έχει γίνει viral και αναπαράγεται από πολλές ξένες αθλητικές (και όχι μόνο) ιστοσελίδες.

Ουσιαστικά επιβεβαιώνεται το πάθος και η ένταση με την οποία ζει τα παιχνίδια ο Φερέιρα αλλά και η έμφαση που δίνει ο Πορτογάλος κόουτς στον τομέα της τακτικής.

Και δεδομένου ότι χρησιμοποίησε -όπως παλιά- μπουκάλια για να αναπαραστήσει τους παίκτες, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ σχολίασε τον old school (σ.σ. παλιά σχολή) Φερέιρα.

Δείτε το βίντεο με τον προπονητή του ΠΑΟΚ:

Hey @FootballManager, is it possible to give touchline instructions to our players, when we change formation during a match, just like @PAOK_FC ‘s manager ? pic.twitter.com/bnKqypBjWP

— fmgreece.gr (@fmgreece) November 11, 2019