Προπονείται και ο Μουρίνιο για να ξεφύγει από την κλεισούρα

Ο Ζοσέ Μουρίνιο όχι μόνο δίνει οδηγίες στους ποδοσφαιριστές του στο πρόγραμμα γυμναστικής μέσω skype, αλλά πηγαίνει στο προπονητικό κέντρο της Τότεναμ για να κάνει κι εκείνος ασκήσεις προκειμένου να ξεφύγει από την καραντίνα.

Ο Πορτογάλος τεχνικός βρέθηκε στο γυμναστήριο των εγκαταστάσεων της ομάδας του μαζί με τους δύο γυμναστές που ήταν υπεύθυνοι να δείξουν τις ασκήσεις στην κάμερα, ώστε να τις κάνουν και οι ποδοσφαιριστές από το σπίτι τους.

Κανονικά ανέβηκε στο ποδήλατο και πήρε και το λάστιχο για τα πόδια κάνοντας κανονικά τη γυμναστική του προκειμένου κι εκείνος να ξεμουδιάσει και να ξεφύγει από την κλεισούρα.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Jose Mourinho getting involved in virtual training with the Tottenham Hotspur squad today. #COYS pic.twitter.com/PkyoXprXWj

— Talking THFC (@TalkingTHFC) April 1, 2020