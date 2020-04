Προκλητικός ο Αντεμπαγιόρ:«Δεν θα κάνω δωρεά για τον κορωνοϊό»

Περίμεναν περισσότερα από έναν διάσημο σταρ όπως είναι ο συμπατριώτης τους Εμανουέλ Αντεμπαγιόρ κάποιοι στο Τόνγκο.

Ο 35χρονος πρώην επιθετικός σπουδαίων ποδοσφαιρικών ομάδων (Άρσεναλ, Μάντσεστερ Σίτι, Τότεναμ, Ρεάλ) που πλέον συνεχίζει την καριέρα του στην Παραγουάη, βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής στην πατρίδα του εξαιτίας του γεγονότος πως δεν συνεισέφερε με κάποια δωρεά στη μάχη κατά του κορωνοϊού όπως έπραξε ο Ντρογκμπά(Ακτή Ελεφαντοστού) ή ο Ετό (Καμερούν).

Επίσης υπήρξαν δημοσιεύματα που τον κατηγορούσαν πως εκείνος μετέφερε τον ιό στο Τόνγκο!

«Λένε γιατί δεν έχω δώσει χρήματα. Θα το κάνω ξεκάθαρο. Δεν πρόκειται να κάνω κάποια δωρεά. Είναι απλό. Κάνω αυτό που θέλω . Αργότερα, θα υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι θα με κριτικάρουν επειδή δεν έδωσα χρήματα. Κάποιοι πιστεύουν ότι εγώ έφερα τον κορονοϊό.

Δυστυχώς, έτσι είναι οι άνθρωποι εδώ. Μπορούν να με συγκρίνουν με τον Ντρογκμπά, μπορούν να με συγκρίνουν με τον Ετό, αλλά δυστυχώς δεν είμαι κανένας από αυτούς. Είμαι ο Εμανουέλ Σέι Αντεμπαγιόρ και πάντα θα κάνω αυτό που θέλω» , δήλωσε χαρακτηριστικά.

Emmanuel Adebayor defends himself after REFUSING to give money to Togo’s coronavirus fight https://t.co/iy19Fzemu6

— MailOnline Sport (@MailSport) April 23, 2020