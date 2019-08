Προκλητική παρουσίαση του Κοσιελνί από τη Μπορντό που προκάλεσε ακόμα πιο άσχημα συναισθήματα (video)

Έχοντας αποχωρήσει με τον χειρότερο τρόπο από την Άρσεναλ, ο Λοράν Κοσιελνί έριξε κι άλλο λάδι στη φωτιά με τον τρόπο που επέλεξε να παρουσιαστεί από τη Μπορντό στην οποία θα συνεχίσει την καριέρα του.

Ο Γάλλος αμυντικός που μέχρι πρότινος ήταν αρχηγός της Άρσεναλ, έφυγε με πολύ άσχημο τρόπο από τους «κανονιέρηδες» παρά το γεγονός πως βρέθηκε στην λονδρέζικη ομάδα επί εννέα συναπτά έτη.

Αρνήθηκε να πάει στην προετοιμασία στις ΗΠΑ, αρνήθηκε να μιλήσει με τους ανθρώπους του συλλόγου για να βρεθεί λύση και να υπάρξει ανακωχή και τελικά επαναπατρίστηκε έναντι πέντε εκατομμυρίων που έλαβε η Άρσεναλ για να τον αφήσει να μετακομίσει στη Μπορντό.

Στο μικρό βίντεο της παρουσίασής του από τη νέα του ομάδα, ο Κοσιελνί απλά βγάζει τη φανέλα της Άρσεναλ και φανερώνει από μέσα αυτή των «Γιρονδίνων», σε μια κίνηση που προκάλεσε ακόμα πιο άσχημα συναισθήματα στον κόσμο των Λονδρέζων.

Δείτε την προκλητική παρουσίαση του Κοσιελνί από τη Μπορντό:

Arsenal fans. How do you feel about Bordeaux’s announcement video for Koscielny? 🥶pic.twitter.com/MkBvez0jzB

— Soccer AM (@SoccerAM) August 6, 2019