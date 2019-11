Πρώην παίκτης του Πανσερραϊκού συνελήφθη για στημένα παιχνίδια!

Πρόκειται για τον Μάριους Μπάτσιου, ο οποίος είδε την ομάδα του να χάνει 2-0 στο ημίχρονο και να επικρατεί 2-3! Ο 44χρονος τεχνικός, είχε περάσει ως ποδοσφαιριστής κι από την Ελλάδα, όταν την σεζόν 2005/06 είχε ένα σύντομο πέρασμα από τον Πανσερραϊκό.

Οι αρχές παρακολουθούσαν εδώ και καιρό την δράση του Μπάτσιου, ο οποίος έπαιζε αρκετά λεφτά στο στοίχημα και κάπως έτσι οι αστυνομικοί θεωρούν πως είναι μέλος κυκλώματος χειραγώγησης αγώνων.

BREAKING NEWS: Marius Baciu (manager at 2nd tier side Turris) was arrested AT the game his team played today vs FC Snagov in the Romanian 2nd league. No info on why he’s held. He’s still with the prosecutors! pic.twitter.com/PhddNRuer1

— Emanuel Roşu (@Emishor) November 13, 2019