Προελαύνει η ΤΣΣΚΑ στη Euroleague με ηγέτη Μάικ Τζέιμς, «χαστούκι» για τη Ρεάλ

Η φετινή Euroleague είναι δεδομένο πως θα έχει πολλές ανατροπές κι ακόμα περισσότερες εκπλήξεις.

Μια από αυτές συνέβη και το βράδυ της Πέμπτης (17/10) στο Κάουνας, με τη Ζαλγκίρις του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να επικρατεί 86-73 της Ρεάλ Μαδρίτης και να παίρνει την πρώτη της νίκη στη φετινή διοργάνωση.

Οι Λιθουανοί ξεκίνησαν καλά τον αγώνα, η «βασίλισσα» στο τρίτο δεκάλεπτο έδειξε να καθαρίζει τη μπουγάδα, όμως, η ομάδα του Σάρας πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό τέταρτο δεκάλεπτο και υλοποίησαν το ποθητό.

Κορυφαίος για την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ήταν ο Ζακ Λεντέι με 26 πόντους και 9 ριμπάουντ, έχοντας 35 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Άποντος τελείωσε το ματς ο Λούκας Λεκαβίτσιους ενώ από πλευράς Ρεάλ Μαδρίτης ο Ράντολφ ήταν ο μόνος που ξεχώρισε με 15 πόντους.

