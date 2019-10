Premier League θυμίζει η αποστολή της εθνικής Αγγλίας για τα παιχνίδια με Τσεχία και Βουλγαρία

Μία «μίξη» ομάδων της Premier League αποτελεί την αποστολή της εθνικής Αγγλίας για τις δύο αναμετρήσεις του Οκτωβρίου με τις Τσεχία και Βουλγαρία για τα προκριματικά του Euro 2020.

Μία αποστολή όμως η οποία μπορεί να μην περιέχει φοβερές εκπλήξεις, αλλά έχει κάτι το ενδιαφέρον. Οι είκοσι ένα από τους συνολικά είκοσι τρεις ποδοσφαιριστές που συμπεριέλαβε ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ στις επιλογές του αγωνίζονται στη Premier League, ενώ μόλις δύο αγωνίζονται εκτός Αγγλίας.

Ο λόγος φυσικά για τους Τζέιντον Σάντσο της Μπορούσια Ντόρτμουντ και Κιεράν Τρίπιερ της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Φυσικά, η αρχική αποστολή περιείχε συνολικά είκοσι πέντε ποδοσφαιριστές, όμως οι Τζέιμς Μάντισον (Λέστερ) και Φαμπιάν Ντελφ (Έβερτον) λόγω τραυματισμού «κόπηκαν» και δεν θα ακολουθήσουν την εθνική τους στα παιχνίδια με Τσεχία και Βουλγαρία.

Έτσι λοιπόν, η εθνική Αγγλίας θα παραταχθεί πιο αγγλική από ποτέ στις δύο αγωνιστικές των ομίλων των προκριματικών του Euro.

