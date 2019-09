Premier League: Κοινός ο στόχος των μεγάλων η ανάκαμψη! (pic)

Αυτό είναι το κοινό χαρακτηριστικό των μεγάλων ομάδων που αγωνίζονται σήμερα στη Premier League. Η καθεμιά για τους δικούς της λόγους αποζητά την ανάκαμψη, την αγωνιστική σταθερότητα που θα τους επιτρέψει να μείνουν εντός στόχων τη φετινή σεζόν.

Ξεκινάμε από την ευρωπαϊκά «πληγείσα». Η Τότεναμ προέρχεται από το 2-2 με τον Ολυμπιακό και θέλει να επιστρέψει κόντρα στη Λέστερ, στα θετικά αποτελέσματα.

Η νίκη της περασμένης αγωνιστικής επί της Κρίσταλ Πάλας έβαλε τέλος σε ένα αρνητικό σερί βαθμολογικών απωλειών και ο Mαουρίτσιο Ποτσετίνο θέλει τουλάχιστον να δει το ίδιο αποτελεσματικούς τους παίκτες για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι του πρωταθλήματος.

Spurs striker @HKane has scored 1️⃣3️⃣ goals in 12 matches in all competitions v Leicester, more than he has against any other side #LEITOT pic.twitter.com/naS9hAS1Yv

Και συνεχίζουμε στην εντός συνόρων πληγωμένη, που δεν είναι άλλη από τη Μάντσεστερ Σίτι. Η ήττα σοκ από τη Νόριτς κράτησε την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα μακριά από τη Λίβερπουλ και άπαντες γνωρίζουν πως ενόψει Γουότφορντ δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια απωλειών τόσο νωρίς στο πρωτάθλημα.

Η εκτός έδρας νίκη επί της Σαχτάρ στο Champions League επανέφερε την ηρεμία και έδωσε το κατάλληλο push στους «πολίτες» για να επιστρέψουν πιο δυνατά στα κοινά της Premier League.

Sergio Aguero has scored in his last 6 #PL appearances – the last player to score in 7 in a row was Romelu Lukaku in Dec 2015 for Everton#MCIWAT pic.twitter.com/al2zYzmSl9

— Premier League (@premierleague) September 21, 2019