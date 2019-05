Premier League: Η μονομαχία για τον πρώτο σκόρερ έληξε ισόπαλη και μοιράστηκαν το Χρυσό Παπούτσι (video)

Εκεί που πήγαινε να κόψει πρώτος o Μοχάμεντ Σαλάχ το νήμα στη μάχη για τον πρώτο σκόρερ της φετινής Premier League έσκασαν μύτη και οι άλλοι.

Τόσο ο Σαντιό Μανέ όσο και ο Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ πέτυχαν από δύο τέρματα έκαστος στο Λίβερπουλ – Γουλβς και Μπέρνλι – Μπράιτον αντιστοίχως, για να πιάσουν τον Αιγύπτιο στα είκοσι δύο τέρματα στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου για τη σεζόν 2018-19.

Δείτε το βίντεο που ετοίμασε η Premier League:

22 goals

Pierre-Emerick Aubameyang

Sadio Mane

Mohamed Salah

Three amazing players, three amazing seasons and all worthy winners of the @CadburyUK Golden Boot! pic.twitter.com/yPJrEd7Bcp

