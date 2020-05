Πράσινο φως από την κυβέρνηση για την επανέναρξη της Premier League τον Ιούνιο

Tον Ιούνιο θα επανεκκινήσει εκτός συγκλονιστικού απροόπτου η Premier League και οι υπόλοιπες επαγγελματικές κατηγορίες ποδοσφαίρου της Αγγλίας, καθώς η κυβέρνηση της χώρας άναψε το «πράσινο φως» για να κυλήσει και πάλι η μπάλα στο χορτάρι τον επόμενο μήνα, εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά και διασφαλιστεί η υγεία των συμμετεχόντων.

Σε δηλώσεις του ο υπουργός Πολιτισμού, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού, Όλιβερ Ντόουντεν ανέφερε σχετικά: «Η κυβέρνηση ανάβει το πράσινο φως για να επιστρέψει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην Αγγλία από τον Ιούνιο. Συμφωνήσαμε πως θα προχωρήσουμε εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, η υγεία των συμμετεχόντων έρχεται πρώτη. Πλέον τα πάντα βρίσκονται στα χέρια των ποδοσφαιρικών αρχών για να ολοκληρώσουν τα πλάνα τους».

Πλέον απομένει η κατάθεση του προγράμματος των παιχνιδιών από πλευράς Premier League ώστε να ακολουθήσει η τυπική έγκριση.

Πιθανότερη ημερομηνία επανέναρξης της σεζόν μοιάζει τη δεδομένη χρονική στιγμή η 12η Ιουνίου, η οποία έπεσε στο τραπέζι των συζητήσεων και κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης των ομάδων που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα.

The government says it is “opening the door for competitive football to return safely in June”

More: https://t.co/PkDBTqYnZG pic.twitter.com/sobnPs4jRa

— BBC Sport (@BBCSport) May 14, 2020