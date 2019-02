Ποτσετίνο: «Θηρίο ο Κέιν αλλά εγώ αποφασίζω αν θα παίξει με Μπέρνλι» (pic)

Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο είναι αυτός που θα λάβει την τελική απόφαση για τη συμμετοχή ή μη του Χάρι Κέιν στην αναμέτρηση του Σαββάτου (23/2) με την Μπέρνλι.

Ο προπονητής της Τότεναμ σχολίασε την κατάσταση ετοιμότητας του Άγγλου επιθετικού και ξεκαθάρισε πως απέναντι στους «κλάρετς» θα αγωνιστεί μόνο σε περίπτωση που δείξει 100% έτοιμος.

«Εγώ θα πάρω την τελική απόφαση. Αν ρωτάγατε τον Κέιν πριν από δέκα μέρες, και πάλι θα σας έλεγε πως είναι έτοιμος. Οι ποδοσφαιριστές είναι πάντα διατεθειμένοι να προφέρουν. Ο Χάρι είναι θηρίο αλλά θα παίξει όταν το επιτελείο της ομάδας ανάψει το πράσινο φως» ανέφερε ο Αργεντινός προπονητής.

Θυμίζουμε ότι ο διεθνής άσος τραυματίστηκε στον αστράγαλο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στις 13 Ιανουαρίου και έκτοτε έχει μείνει στα… πιτς!

TEAM NEWS:

🔹 @Ben_Davies33 (groin)

🔹 @HKane (ankle)

Both players are back in training with the squad.#COYS pic.twitter.com/3B4uLz06qm

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 21, 2019