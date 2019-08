«Πολίτες» σε έκσταση! Η στιγμή της απονομής στη Μάντσεστερ Σίτι (video)

Στιγμές αποθέωσης έζησαν ο Πεπ Γκουαρντιόλα και οι πoδοσφαιριστές του, μετά την επικράτηση της Μάντσεστερ Σίτι επί της Λίβερπουλ στη διαδικασία των πέναλτι και την κατάκτηση του πρώτου τίτλου στην Αγγλία.

Μάλιστα, η πρωταθλήτρια της Premier League κατέκτησε για δεύτερη συνεχή χρονιά και έκτη φορά στην ιστορία της το Community Shield, δηλαδή το αγγλικό σούπερ καπ, το οποίο παραδοσιακά σηματοδοτεί την έναρξη της σεζόν στη «Γηραιά Αλβιόνα».

Τη στιγμή της απονομής της κούπας, οι ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Σίτι πανηγύρισαν έξαλλα, παρά το γεγονός ότι κατέκτησαν τα πάντα την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

Δείτε τη στιγμή της απονομής:

The first piece of silverware of the season goes to…

Manchester City 🙌

Pep Guardiola’s men have now won the last five domestic trophies on offer 👀 pic.twitter.com/MHCwz6ouWy

— Football on BT Sport (@btsportfootball) August 4, 2019