Ποκετίνο: «Είμαι απογοητευμένος από όλους, δίκαιο το αποτέλεσμα»

Tο γεγονός πως η Τότεναμ προηγήθηκε με διαφορά δύο τερμάτων στην έδρα του Ολυμπιακού αλλά τελικά δεν πήρε τη νίκη στην πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Champions League, δεν άφησε ικανοποιημένο τον Μαουρίτσιο Ποκετίνο.

Ο Αργεντινός τεχνικός χαρακτήρισε δίκαιο το τελικό αποτέλεσμα αλλά στάθηκε αρκετά στην απόδοση της ομάδας του, στην προσοχή που δεν έδειξαν οι παίκτες του και στο γεγονός πως για ακόμα ένα παιχνίδι η Τότεναμ δέχθηκε πάνω από ένα τέρμα.

«Είμαι πολύ απογοητευμένος. Δεν ήμουν χαρούμενος εξαρχής με την απόδοση. Είχαμε ένα πλάνο και δεν το υπηρετήσαμε. Βάλαμε δύο γκολ. Όμως εάν αναλύσεις την απόδοση δεν ήταν καλή.

Δεχθήκαμε φάσεις από τον Ολυμπιακό. Το 1-2 ήταν οδυνηρό για εμάς. Τέτοια ματς απαιτούν πολύ υψηλό επίπεδο. Στο δεύτερο μέρος ήμασταν πιο καλοί αλλά δεχθήκαμε το γκολ. Νομίζω ότι κυριαρχήσαμε κάποιες στιγμές αλλά το τελικό αποτέλεσμα ήταν δίκαιο.

Εάν δεν έχουμε την απαιτούμενη ένταση έχουμε πρόβλημα. Δεν μιλάμε για ποιότητα. Μιλάμε για θέματα συγκέντρωσης, προσοχής και το πως λειτουργείς αλλά και πως προβλέπεις την κάθε αντίδραση του αντιπάλου. Είναι θέμα ποιότητας υπό την έννοια το πως παλεύεις. Με πάθος, ένταση και κίνητρο.

Δεν είναι ευθύνη μόνο ενός ανθρώπου. Είμαι απογοητευμένος από όλους. Στο δεύτερο μέρος πήγαμε πιο καλά αλλά δεν αξιοποιήσαμε ευκαιρίες που είχαμε. Όμως από το ξεκίνημα της σεζόν δεχόμαστε πολλά γκολ και πολλές φάσεις. Να είμαστε περισσότερο απαιτητικοί και να έχουμε περισσότερες εμφανίσεις σαν την Πάλας», ανέφερε στο αρχικό του σχόλιο.

