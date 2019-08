Πογκμπά: «Με δυναμώνουν οι προσβολές από τους ρατσιστές» (pic)

Με μια φωτογραφία στην οποία κρατάει αγκαλιά το παιδί του και ποζάρει δίπλα στα πορτρέτα του πατέρα του αλλά και του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, ο Πολ Πογκμπά στέλνει το μήνυμά του προς όλους εκείνους που επέλεξαν να εκφραστούν ρατσιστικά εις βάρος του μετά το πρόσφατο χαμένο πέναλτι απέναντι στη Γουλβς.

Ο Γάλλος Πρωταθλητής Ευρώπης, επέλεξε να πάρει το πέναλτι που κέρδισε η Γιουνάιτεντ στο «Μολινό» πριν από μια εβδομάδα, όμως, νικήθηκε από τον Ρουί Πατρίσιο κι έτσι το σκορ έμεινε στο 1-1, με την ομάδα του Σόλσκιερ να υπόκειται την πρώτη απώλεια βαθμών στο φετινό πρωτάθλημα πριν από την ήττα – σοκ από την Κρίσταλ Πάλας στο «Ολντ Τράφορντ» το μεσημέρι του Σαββάτου (2-1).

Ο Πογκμπά έγινε αυτομάτως στόχων ρατσιστών και υβριστικών σχολίων μέσω social media, όπως έγινε και με τον Τάμι Άμπραχαμ της Τσέλσι μετά το χαμένο πέναλτι στον τελικό του ευρωπαϊκού Super Cup.

Η απάντηση του ποδοσφαιριστή ήρθε με μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει αγκαλιά με το παιδάκι του μπροστά από τα πορτρέτα του πατέρα του και του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, γράφοντας: «Οι εμπνευστές μου και οι γονείς μου υπέφεραν για να καταφέρουμε εμείς αυτή την εποχή να είμαστε ελεύθεροι, να δουλεύουμε, να παίρνουμε το λεωφορείο, να παίζουμε ποδόσφαιρο. Οι ρατσιστές και οι προσβολές με κάνουν πιο δυνατό για να παλέψω κι εγώ για τις επόμενες γενιές».

My ancestors and my parents suffered for my generation to be free today, to work, to take the bus, to play football. Racist insults are ignorance and can only make me stronger and motivate me to fight for the next generation. pic.twitter.com/J9IqyWQj4K

— Paul Pogba (@paulpogba) August 25, 2019