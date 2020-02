Πoδοσφαιριστής της Πόρτο δέχθηκε ρατσιστική επίθεση και έφυγε από το γήπεδο

View this post on Instagram

Gostaria apenas de dizer a esses idiotas que vêm ao estádio fazer gritos racistas … vá se foder 🖕🏾🖕🏾 E também agradeço aos árbitros por não me defenderem e por terem me dado um cartão amarelo porque defendo minha cor da pele. Espero nunca mais encontrá-lo em um campo de futebol! VOCÊ É UMA VERGONHA !!!!