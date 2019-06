Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Αγγλίας: «Χρυσό» deal με British Telecom (τι προνοεί η συμφωνία)

Τη σύναψη πενταετούς συμφωνίας με κορυφαίο τηλεπικοινωνιακό όμιλο της Βρετανίας, τον BT, ανακοίνωσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας.

Το χορηγικό «deal» θα περιλαμβάνει όλες τις εθνικές ομάδες της χώρας, αλλά και το θρυλικό «Γουέμπλεϊ».

Οικονομικές λεπτομέρειες δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, αλλά το BBC ανέφερε ότι η συμφωνία ανέρχεται στα 50 εκατομμύρια λίρες (63.33 εκ. δολάρια) για κάθε περίοδο.

We’re delighted that @bt_uk will be our new lead @England partner:https://t.co/9vVG02lOyr

— The FA (@FA) June 4, 2019