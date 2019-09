Πλησιάζει η ώρα της αλήθειας για τους κορυφαίους της χρονιάς! (video/pic)

Tα μεγαλύτερα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, θα βρεθούν αύριο (23/9) στη σκηνή του ιστορικού «Teatro alla Scala» για την τελετή λαμπρή απονομής των βραβείων της FIFA, «The Best».

Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν ο Ολλανδός Ρουουντ Γκούλιτ και η Ιταλίδα Ιλάρια Ντ΄Αμίκο. Ένα πρώην αστέρι της Μίλαν και της εθνικής Ολλανδίας, που απόλαυσε μια μακρά σταδιοδρομία ως τηλεοπτικός παρουσιαστής-σχολιαστής σε μερικά από τα σημαντικότερα δίκτυα σε όλο τον κόσμο και μία από τις πιο γνωστές εικόνες της τηλεόρασης σχετικά με τον αθλητισμό της Ιταλίας.

Η τελετή απονομής των βραβείων στους καλύτερους της χρονιάς θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στο Μιλάνο, μετά τη Ζυρίχη και το Λονδινο.

Τελευταίοι νικητές ο Κροάτης Λούκα Μόντριτς (κορυφαίος πoδοσφαιριστής), η Βραζιλιάνα Μάρτα (κορυφαία παίκτρια), ο Γάλλος Ντιντιέ Ντεσάν (κορυφαίος προπονητής ανδρών/εθνική Γαλλίας) και ο Γάλλος Ρεινάλντ Πεδρός (καλύτερος προπονητής γυναικών/Λιόν).

Το ίδιο πανομοιότυπο τρόπαιο, ύψους 310 εκατοστών, βάρους 6,4 κιλών, δημιουργία της Άνα Μράμπιτς Κατιτσιτς θα δοθεί στους νικητές των τεσσάρων μεμονωμένων βραβείων στο ποδόσφαιρο, κορυφαίους παίκτες και προπονητές σε άνδρες και γυναίκες.

Just 1⃣ day until #TheBestAwards 🎉

One identically-sized trophy will be handed to the winners of The Best Men’s and Women’s Player and Coach Awards tomorrow 🏆#TheBest | #FIFAFootballAwards https://t.co/Pfi9obQalx

