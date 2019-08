Πήρε το πρωτάθλημα και στα διαρκείας ο ΠΑΟΚ, το χρονικό της κατάρριψης του απίστευτου ρεκόρ (pics)

Mπάλα δεν παίζουν μόνο οι ομάδες, αλλά και οι φίλαθλοι, με τα εισιτήρια διαρκείας.

Σ’ αυτό το άτυπο πρωτάθλημα που ξεκίνησε από τις πρώτες ημέρες του καλοκαιριού (για κάποιες ΠΑΕ) ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε πρωταθλητής. 22.154 πιστοί οπαδοί του «δικεφάλου» θα βρίσκονται κάθε σαββατοκύριακο, με ήλιο και βροχή, με ζέστη και κρύο, στις εξέδρες του γηπέδου της Τούμπας. Το πρώτο sold out στην ιστορία του συλλόγου είναι πλέον γεγονός.

Ο κόσμος του ΠΑΟΚ έδειξε έμπρακτα και με τις τιμές αυξημένες σε σχέση με την περσινή χρονιά, την στήριξη του στην ομάδα. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από τριάντα τέσσερα χρόνια και του πρώτου νταμπλ στην ιστορία του συλλόγου έφερε έναν γενικό ξεσηκωμό στους φιλάθλου του Δικεφάλου.

Η αγορά των εισιτηρίων διαρκείας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ξεκίνησε με κάθε επισημότητα στις 18 Ιουνίου πρώτα για τους περσινούς κατόχους και στη συνέχεια διατέθηκαν ελεύθερα. Μετά από σαράντα έξι ημέρες και χωρίς να ταλαιπωρηθούν οι φίλαθλοι στο λιοπύρι της Τούμπας, καθώς ο μεγαλύτερος όγκος «έφυγε» ηλεκτρονικά, η διαδικασία έκλεισε με συνοπτικές διαδικασίες.

Season Tickets are Sold Out. Get ready for the Toumba Experience… #PAOK #TheFutureIsHere #OwnTheTop pic.twitter.com/PJoxLA3UxS

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) August 2, 2019