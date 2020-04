Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο ο Φελαϊνί

Ο Μαρουάν Φελαϊνί είχε βρεθεί θετικός στον κορωνοϊό και ήταν ο πρώτος παίκτης στην Κίνα που προσβλήθηκε από τον ιό.

Μετά από τρεις εβδομάδες ο έμπειρος μέσος της Σεντόνγκ Λουνένγκ πήρε εξιτήριο από τον νοσοκομείο και πλέον θα περάσει 14 ημέρες σε καραντίνα στο σπίτι του.

«Ο Φελαϊνί εξετάστηκε και διαπιστώθηκε ότι θεραπεύτηκε και πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο σήμερα», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του συλλόγου.

Belgian midfielder Marouane Fellaini has been cured and discharged from the Jinan Infectious Disease Hospital after testing positive for coronavirus three weeks ago. pic.twitter.com/vlqNGOCCjh

— Pepeta (@pepeta_ke) April 14, 2020