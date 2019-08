Περιμένει δύσκολη χρονιά ο Γκουαρντιόλα: «Καταλάβαμε όλοι τι θα γίνει με τόσο μεγάλο ανταγωνισμό!» (pic)

Για το υψηλό επίπεδο του ανταγωνισμού στη Premier League, τη νέα αγωνιστική περίοδο, μίλησε ο Πεπ Γκουαρντιόλα μετά το το εκπληκτικό παιχνίδι του Community Shield, που χάρισε ακόμα έναν τίτλο στη Μάντσεστερ Σίτι.

Οι «πολίτες» πανηγύρισαν τον πρώτο φετινό τίτλο με το 5-4 στα πέναλτι στο «Γουέμπλεϊ» μετά το 1-1 κόντρα στους πρωταθλητές Ευρώπης και λίγο αργότερα ο Καταλανός τεχνικός ανέφερε:

«Ήταν απίστευτο ματς και από τις δύο ομάδες. Καμία δεν θα μπορούσε να κυριαρχήσει για ενενήντα λεπτά. Εμείς στα τελευταία 15 λεπτά ήμασταν εξουθενωμένοι και η Λίβερπουλ είχε ευκαιρίες για να σκοράρει και να πάρει το ματς.

Ήταν ένα εξαιρετικό τεστ και για τις δύο ομάδες. Ήταν καλό και για τους ποδοσφαιριστές να καταλάβουν το επίπεδο του ανταγωνισμού της νέας σεζόν. Σε αυτό το επίπεδο, δεν υπάρχουν διαφορές.

Ένα πέναλτι, ένας πόντος, κάνουν τη διαφορά. Πήραμε τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Στο δεύτερο ημίχρονο οι αντίπαλοί μας έπαιξαν με μακρινές μπαλιές και δεν κερδίσαμε αρκετές δεύτερες μπάλες. Δεν μπορούσαμε να το ελέγξουμε. Η Γιουνάιτεντ θα επιστρέψει, η Άρσεναλ, η Τότεναμ η Τσέλσι, δεν ξέρω τι θα γίνει».

PEP 💬 I don’t think there will be just two contenders to win the Premier League. There will be many this time.

The difference today was one penalty. It’s good to face them to see how well prepared we have to be to try and win the titles.

