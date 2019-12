Πεπ: «Μεγάλη η απόσταση, ας σκεφτούμε τη δεύτερη θέση» (video)

Κάθε ελπίδα φαίνεται πως έχει χάσει ο Πεπ Γκουαρντιόλα για τη διεκδίκηση και του φετινού πρωταθλήματος στη Premier League μετά τη διαφορά που διαμορφώθηκε από τη χθεσινοβραδινή ήττα (3-2) στο «Μολινό» από τη Γουλβς.

Το αποτέλεσμα αυτό άφησε τους «σίτιζενς» στο -14 από την πρωτοπόρο Λίβερπουλ (σ.σ: η οποία έχει κι ένα παιχνίδι λιγότερο) και ένα βαθμό πίσω από τη -δεύτερη στην κατάταξη- Λέστερ.

Ερωτηθείς μετά το παιχνίδι αν τελείωσε η κούρσα για τον τίτλο στην Αγγλία, ο Ισπανός τεχνικός δήλωσε στο BBC Radio 5 Live: «Το προβάδισμα είναι υπερβολικά μεγάλο, ναι».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σίτι μετράει πέντε ήττες στην τρέχουσα σεζόν της Premier League, μία περισσότερη απ’ όσες γνώρισε στο σύνολο της αγωνιστικής περιόδου 2018-19.

Την ίδια ώρα, η Λίβερπουλ έχει χάσει μόνο δύο βαθμούς φέτος, ενώ από τον περασμένο Μάρτιο μετράει 26 νίκες σε 27 παιχνίδια πρωταθλήματος και βρίσκεται δύο παιχνίδια μακριά από το να «κλείσει» ένα χρόνο αήττητη στη μεγάλη κατηγορία.

«Είναι μη ρεαλιστικό να σκεφτόμαστε τη Λίβερπουλ, σκεφτόμαστε τη Λέστερ», συνέχισε ο Πεπ Γκουαρντιόλα, για να προσθέσει: «Έχουμε την ευκαιρία να ανακτήσουμε την δεύτερη θέση. Ξέρω την ποιότητα της ομάδας μου, αλλά αυτή είναι η κατάσταση».

Πάντως, παρά την (διαφαινόμενη) απώλεια του τίτλου της Premier League, ο Ισπανός τεχνικός ξεκαθάρισε ότι η ομάδα του δεν θα ρίξει το βάρος στο Champions League, το κύπελλο και το League Cup Αγγλίας, καθώς πρέπει να εξασφαλίσει ένα εισιτήριο για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

«Δεν μπορούμε να δώσουμε προτεραιότητα σε κάποια διοργάνωση, επειδή, αν το κάνουμε, ίσως την επόμενη σεζόν δεν θα είμαστε στην Ευρώπη», υπογράμμισε, για να καταλήξει: «Επιστρέφουμε σε λιγότερο από σαράντα ώρες για να παίξουμε άλλο ένα παιχνίδι (σ.σ.: κόντρα στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ). Θα δούμε πως αισθάνονται οι ποδοσφαιριστές. Αυτό θα κάνουμε».

🗣️”We have to think about Leicester”

Pep says the title race is over, and he’s only thinking about second place pic.twitter.com/eHk9mf3hNX

— SPORTbible (@sportbible) December 28, 2019