Πέντε παίκτες θετικοί στον κορωνοϊό στην Ισπανία

Πέντε παίκτες στις δύο κορυφαίες κατηγορίες της Ισπανίας βρέθηκαν θετικοί στον COVID-19, από τότε που οι σύλλογοι άρχισαν να ελέγχουν ποδοσφαιριστές και μέλη του προσωπικού την περασμένη εβδομάδα, ανέφερε σήμερα (10/5) η La Liga.

Η ισπανική Λίγκα είπε ότι οι παίκτες θα παραμείνουν στα σπίτια τους όπου θα συνεχίσουν την ατομική προπόνηση πριν ελεγχθούν ξανά «τις επόμενες μέρες», για να προσδιοριστεί αν μπορούν να επιστρέψουν στον χώρο προπόνησης του συλλόγου τους.

Πολλές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων της πρωταθλήτριας Μπαρτσελόνα, ξανάρχισαν την ατομική προπόνηση ως μέρος του δεύτερου σταδίου του τεσσάρων φάσεων του πρωτοκόλλου της La Liga προκειμένου να επιστρέψουν στη δραστηριότητα, μετά τη διακοπή στις αρχές Μαρτίου λόγω της πανδημίας.

Η Λίγκα, η οποία την περασμένη εβδομάδα ανέφερε ότι ελπίζει να ξαναρχίσουν οι αγώνες -χωρίς θεατές- τον Ιούνιο, δήλωσε ότι η ανίχνευση θετικών περιπτώσεων ήταν ζωτικής σημασίας για το πρόγραμμά της, για επιστροφή στην αγωνιστική δραστηριότητα.

«Ένας από τους στόχους αυτών των δοκιμών ήταν η ανίχνευση ασυμπτωματικών περιπτώσεων. Με αυτόν τον τρόπο εγγυόμαστε την ασφάλεια όλων, καθώς επιστρέφουμε στη δουλειά και συμμορφωνόμαστε με τους κανόνες για την ασφάλεια στο χώρο εργασίας», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

«Η Λίγκα έχει προειδοποιήσει όλους τους συμμετέχοντες στις προπονήσεις να μην χαλαρώσουν τα συνιστώμενα μέτρα ασφαλείας στις εγκαταστάσεις ή στα σπίτια τους, για να διασφαλίσουν ότι ο αριθμός των λοιμώξεων παραμένει χαμηλός».

Η Λίγκα κατέστησε σαφές ότι δεν θα αποκαλύψει τα ονόματα των μολυσμένων παικτών, λόγω των νόμων περί προστασίας δεδομένων. Πάντως, ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Σοσιεδάδ, Άλεξ Ρεμίρο, δήλωσε το Σάββατο ότι ήταν ένας από τους παίκτες που ήταν θετικοί στον έλεγχο.

