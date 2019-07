Πενταετές με την Τσέλσι ο Λόφτους-Τσικ που συνεχίσει για πολλά χρόνια ακόμα στο Λονδίνο (video/pic)

«Κάτοικος» Λονδίνου θα παραμείνει έως το καλοκαίρι του 2024 ο Ρούμπεν Λόφτους-Τσικ, μιας και η Τσέλσι ανακοίνωσε σήμερα (6/7) την επέκταση της συνεργασίας της με τον 23χρονο άσο, ο οποίος υπέγραψε νέο πενταετές συμβόλαιο.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός έγινε βασικότατο στέλεχος της ενδεκάδας των «μπλε» την προηγούμενη περίοδο και φόρεσε την φανέλα της eθνικής Αγγλίας, ωστόσο, ο τραυματισμός του περασμένου Μαΐου δεν του επέτρεψε να συμμετάσχει στον τελικό του Europa League, όπως και στην τελική φάση του UEFA Nations League, λίγο αργότερα.

Ο Λόφτους-Τσικ βρίσκεται στο στάδιο της αποθεραπείας και βρέθηκε στο «Στάμφορντ Μπριτζ», προκειμένου να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος και ενθουσιασμένος που κατάφερα να παραμείνω εδώ γι΄ άλλα πέντε χρόνια. Είναι το μέρος όπου ανδρώθηκα ποδοσφαιρικά κι ελπίζω πως θα συνεχίσω για πολλά χρόνια ακόμη», είπε ο διεθνής άσος αμέσως μετά την υπογραφή του νέου του συμβολαίου.

More good news…

✍️ @rubey_lcheek has signed a new long-term contract with the Blues! 🙌

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 6, 2019