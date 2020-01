Πάσα από Ζαχίντ, τελείωμα ο Μακέντα και τρίτη σερί νίκη για τον Παναθηναϊκό

Οι «πράσινοι» με την φόρα από την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου, χρειάστηκαν ένα γκολ του Φεντερίκο Μακέντα από ωραία ενέργεια του Ζαχίντ για να «ξεκλειδώσουν» την άμυνα της Ξάνθης και να φύγουν από την ακριτική πόλη με τους τρεις βαθμούς, ξεπερνώντας στη βαθμολογία την αντίπαλό τους!

Προσεκτικό ντεμπούτο με 90λεπτο για τον Ανουάρ στα χαφ, μπήκε στο 72′ ο Νάγκι που έχασε τεράστια ευκαιρία για γκολ στο φινάλε, καθυστερώντας πολύ στην εκτέλεση…

Πώς ξεκίνησαν:

Ο Γιώργος Παράσχος τοποθέτησε τον Αμπάντ κάτω απ’ τα δοκάρια, Κασάδο αριστερά στην άμυνα, δεξιά ο Μπαξεβανίδης και στο κέντρο των μετόπισθεν οι Μαλεζάς και Καρασαλίδης. Κοβάτσεβιτς και Καμαρά οι δύο χαφ, Τεσέιρα το «10άρι», Στάρτζεον στο ένα «φτερό», Σόσα στο άλλο και ο Κάστρο στην επίθεση.

Ο Γιώργος Δώνης τοποθέτησε στην 11άδα τον Ανουάρ στην πρώτη του συμμετοχή με την πράσινη φανέλα, ενώ, παρών στο αρχικό σχήμα ήταν και ο Ούφε Μπεκ στα δεξιά. Ο Διούδης κλασσικά κάτω απ’ τα δοκάρια και η τετράδα της άμυνας ως συνήθως απαρτίστηκε από τους Γιόχανσον, Σένκεφελντ, Πούγγουρα και Ινσούα. Δίπλα στον Ανουάρ ο Χρήστος Δώνης, ο Μπεκ είχε απέναντι τον Χατζηγιοβάνη και ο Ζαχίντ σε πιο ελεύθερο ρόλο βοηθητικός του Μακέντα.

Το ματς:

Ο Παναθηναϊκός δίχως χώρους να κινηθεί χρειάστηκε αρκετές φορές να γυρίσει τη μπάλα πίσω και να προσπαθήσει να οργανώσει επιθέσεις, οι οποίες όμως δεν είχαν καθόλου ουσία. Ο Ανουάρ στο χώρο του κέντρου ναι μεν παρακολουθούσε τις φάσεις και προσπαθούσε να κάνει τα βασικά είτε σε συνεργασίες με τον Ζαχίντ είτε επιστρέφοντας τη μπάλα πίσω για να ξεκινήσει νέα απόπειρα. Οι πλευρές δεν λειτούργησαν καθόλου, αφού ούτε ο Μπεκ ούτε ο Χατζηγιοβάνης κατάφεραν να φτιάξουν καλές στιγμές στα αντίπαλα καρέ. Η μοναδική πολύ καλή στιγμή στο πρώτο μέρος ήρθε στο 13ο λεπτό έπειτα από απότομη αλλαγή κατεύθυνσης και χαμηλό αριστερό σουτ, σε φάση που ο Ιταλός θα μπορούσε να «σπάσει» αριστερά τη μπάλα. Οι Ακρίτες με σωστό πρέσινγκ και αμυντική προσέγγιση στο ματς, ήξεραν πως με τον Κάστρο και τις επιθετικές διαθέσεις του Κοβάτσεβιτς θα έπρεπε να εκμεταλλευτούν και την παραμικρή ευκαιρία. Δεν έλειψαν τα λάθη στα μετόπισθεν των «πράσινων», σταθερός ο Σένκεφελντ, ο Ινσούα πήρε αρκετές επιθετικές πρωτοβουλίες.

Σε τέτοιο ματς χρειαζόταν κάτι το απρόσμενο όπως η κίνηση που είχε κάνει ο Μακέντα στο 13ο λεπτό για την καλύτερη φάση του πρώτου μέρους και αυτό το έκανε ο Ζαχίντ λίγο μετά την έναρξη του δευτέρου μέρους. Ο Νορβηγός κατέβασε ωραία τη μπάλα λίγο πιο μπροστά από το χώρο του κέντρου, είδε τον Μακέντα να βγαίνει δεξιά, του έστειλε τη μπάλα εκεί που έπρεπε στην περιοχή και ο Ιταλός με διαγώνιο σουτ κατάφερε να σκοράρει για το 1-0 των «πράσινων». Σχεδόν αμέσως θα μπορούσε να έρθει δεύτερο γκολ για το «τριφύλλι», όμως, ο Μπεκ από αριστερά έπειτα από ωραία βαθιά μπαλιά που κυνήγησε, είδε τον Αμπάντ να του λέει «όχι». Η Ξάνθη είχε αποφασίσει πλέον ν’ ανοιχτεί και ν’ αλλάξει την προσέγγισή της στο παιχνίδι. Ο Ανουάρ στο 67′ λίγο έλειψε να σκοράρει με καταπληκτικό δεξί σουτ που απέκρουσε στο «παραθυράκι» του ο γκολκίπερ και στο 72′ πέρασε στο ματς για να κάνει κι εκείνος ντεμπούτο με τα πράσινα ο Νάγκι από δεξιά. Στο 80′ οι γηπεδούχοι είχαν πολύ καλή στιγμή με το ανάποδο ψαλίδι του Κάστρο, το οποίο δεν ανησύχησε ιδιαίτερα τον Διούδη και δίχως να πετύχουν κάτι στις απόπειρες να παίξουν λίγο περισσότερο, ολοκλήρωσαν το ματς με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Μπαριέντος στο 89′. Στις καθυστερήσεις ο Μακέντα άφησε πανέξυπνα τη μπαλιά για τον Νάγκι, αυτός απέναντι από τον Αμπάντ πέρασε πλάγια, αλλά το πλασέ του απομακρύνθηκε πάνω στη γραμμή.

ΜAN OF THE MATCH: Κίκο Μακέντα. Ο Ιταλός μέσα στο 2020 έχει πάρει… μπροστά και βοηθά τον Παναθηναϊκό σε πολύ σημαντικό βαθμό. Ο Ιταλός στράικερ με άψογο πλασέ άνοιξε το σκορ μετά την κάθετη του Ζαχίντ και χάρισε το «τρίποντο» στο «τριφύλλι». Τρίτο σερί ματς που βρίσκει δίχτυα.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Γκίας Ζαχίντ. Είναι ο παίκτης που έχει τόσο εύκολη την σωστή κάθετη πάσα. «Τάϊσε» και πάλι τον Μακέντα, είναι υπέροχος ο τρόπος που κινήθηκε και έβγαλε φάτσα με το γκολ τον Ιταλό.

Για τους γηπεδούχους, ο Άμπαντ προσπάθησε να κρατήσει μόνος του όρθια την Ξάνθη. Είχε μερικές σπουδαίες επεμβάσεις αλλά δεν έφτανε.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Μπήκε στην αρχή του δευτέρου μέρους για να βοηθήσει δημιουργικά την ομάδα του και κατάφερε να δεχθεί δύο κίτρινες και να αφήσει την Ξάνθη με παίκτη λιγότερο στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Ο λόγος για τον Μπαριέντος.

Η ΓΚΑΦΑ: Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να έχει καθαρίσει πολύ νωρίτερα το παιχνίδι και όχι να έχει άγχος μέχρι το τελευταίο λεπτό. Μπεκ και Νάγκι έχασαν ευκαιρίες από αυτές που δεν χάνονται, όντες εντελώς μόνοι τους μέσα στην αντίπαλη περιοχή και με αρκετά μέτρα μπροστά τους για να έχουν μία πολύ καλύτερη επιλογή.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Χωρίς προβλήματα η διαιτησία του Φωτιά που είχε σε γενικές γραμμές ένα καλό απόγευμα. Θα μπορούσε να αποφύγει την κατάχρηση της κίτρινης κάρτας. Σωστά ο επόπτης δεν μετρά το γκολ του Σένκεφελντ στο πρώτο μέρος, μιας και ο Δώνης ήταν οφ-σάιντ στο ξεκίνημα της φάσης, στην οποία έχει συμμετοχή. Σωστή και η αποβολή του Μπαριέντος.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA.GR: Ένας μεστός, συμπαγής και ουσιαστικός Παναθηναϊκός πέρασε από τα Πηγάδια, πέτυχε για πρώτη φορά φέτος δεύτερη σερί νίκη και «σκαρφάλωσε» στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, σε ένα ματς όπου πήρε… εξάπονοτο, καθώς ήταν απέναντι σε ομάδα που μάχεται και εκείνη για είσοδο στα πλέι-οφ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ξάνθη: Αμπάντ, Μπαξεβανίδης, Κασάδο, Μαλεζάς, Καρασαλίδης, Καμαρά, Κοβάτσεβιτς, Σόσα (53′ Μπαριέντος), Στάρτζεον (57′ Τζουρίτσκοβιτς), Τεσέιρα (72′ Φοσέ) Κάστρο

Παναθηναϊκός: Διούδης, Γιόχανσον, Ινσούα, Πούγγουρας, Σένκεφελντ, Δώνης, Ανουάρ, Χατζηγιοβάνης (67′ Χατζηθεοδωρίδης), Ζαχίντ (84′ Αλεξανδρόπουλος), Μπεκ (72′ Νάγκι), Μακέντα

Πηγή: www.gazzetta.gr