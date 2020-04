«Παρί – Ρεάλ είχαν συμφωνήσει για Εμπαπέ, αλλά ο κορωνοϊός καθυστερεί το deal»

Σε μία σημαντική αποκάλυψη που αφορά στο μέλλον του Κιλιάν Εμπαπέ προχώρησε ο Ζερόμ Ροτέν. Ο παλαίμαχος Γάλλος μεσοεπιθετικός, που πραγματοποίησε μία σπουδαία καριέρα με τη φανέλα των Μονακό και Παρί Σεν Ζερμέν, υποστήριξε πως η μεταγραφή του 21χρονου Γάλλου φορ στη Ρεάλ είχε δρομολογηθεί για το προσεχές καλοκαίρι, αφού υπήρχε συμφωνία με την Παρί, αλλά η πανδημία του κορωνοϊού άλλαξε τα δεδομένα.

“Γνωρίζω από πηγές μέσα από την ομάδα πως ο Εμπαπέ είχε σχεδόν υπογράψει στη Ρεάλ. Όμως, μ’ αυτό που συνέβη με τον κορονοϊό, είναι δεδομένο πως η άφιξη του Εμπαπέ στη Μαδρίτη θα αναβληθεί για αργότερα. Υπήρχε συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μεταγραφή το καλοκαίρι, αλλά θεωρώ πως (παρά τον κορονοϊό) είναι θέμα χρόνου να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ένας χρόνος ακόμα δεν είναι κάτι για τη Ρεάλ”, σχολίασε ο φιναλίστ του Champions League του 2004, ενώ τόνισε πως “όπως και να έχει, δεν υπάρχει περίπτωση ο Εμπαπέ να επεκτείνει το συμβόλαιό του με την Παρί”.

ex-PSG Rothen: “I know from sources that Mbappé was almost signed at Real Madrid. With what is happening [coronavirus], it is certain that Mbappé’s arrival at Real will be postponed. In no case will there be an extension of Mbappé’s contract with PSG.” pic.twitter.com/BWqiUn6gBp

