Παρατείνεται το λουκέτο στη Formula 1: Αναβολή σε Μονακό και άλλα δύο γκραν πρι

Yπό άλλες συνθήκες η Formula 1 θα προετοιμαζόταν για το δεύτερο γκραν πρι της σεζόν. Τίποτα όμως δεν θυμίζει τα προηγούμενα χρόνια στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού καθώς οι αγώνες, ο ένας μετά τον άλλον, αναβάλλονται.

Η αρχή έγινε με την Κίνα αμέσως μετά το ξέσπασμα του κορωνοϊού στη χώρα, ενώ ακολούθησαν τρία λουκέτα στην Αυστραλία, στο Μπαχρέιν και στο Βιετνάμ όταν πια κηρύχθηκε παγκόσμια πανδημία.

Και με δεδομένο ότι ο ιός έχει πλήξει και τις ευρωπαϊκές χώρες, η FIA πήρε την απόφαση να ακυρώσει τα τρία πρώτα ευρωπαϊκά γκραν πρι μεταξύ των οποίων βρίσκεται και το ιστορικό Μονακό.

Επίσης, όπως ανακοινώθηκε δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε οι αγώνες σε Ολλανδία και Ισπανία, ενώ είναι προφανές πως κανείς δεν μπορεί να βεβαιότητα τι θα συμβεί και με το πρώτο γκραν πρι του καλοκαιριού που είναι προγραμματισμένο για τις 7 Ιουνίου στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν. Οι αποφάσεις ελήφθησαν έπειτα από τηλεδιάσκεψη των διευθυντών των ομάδων της Formula 1, της Liberty Media και της FIA.

«Η Formula 1 και η FIA θέλουν να ξεκινήσει η αγωνιστική σεζόν 2020 μετά το μήνα Μάιο, εφόσον υπάρχει τότε αρκετή ασφάλεια. Θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε τακτικά την κατάσταση με τον ιό COVID-19», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.

Στόχος της FIA είναι να μην ματαιωθούν οι αγώνες αλλά να μετατεθούν αργότερα στη σεζόν, εφόσον ομαλοποιηθεί η κατάσταση με τον κορονοϊό, ακόμη κι αν χρειαστεί να γίνεται ένα γκραν πρι ανά εβδομάδα.

BREAKING: The Dutch, Spanish and Monaco Grands Prix have been postponed due to the global coronavirus #F1 https://t.co/jWGUra72Ok

— Formula 1 (@F1) March 19, 2020