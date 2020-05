Παραμένει το λουκέτο στο παγκόσμιο τένις μέχρι τις 31 Ιουλίου

Καμία επίσημη αγωνιστική δράση δεν θα υπάρξει στο τένις τουλάχιστον μέχρι τις 31 Ιουλίου.

Αυτό ανακοίνωσαν ATP, WTA και ΙΤF ενημερώνοντας πως ακυρώνονται και όλα τα διεθνή τουρνουά μεταξύ των οποίων τα μεγάλα events σε Αμβούργο, Μπάσταντ, Νιούπορτ, Λος Κάμπος. Γκσταάντ, Ούμαγκ, Ατλάντα, Κίτζμπουελ (για την ATP) και σε Μπάσταντ, Λωζάνη, Βουκουρέστι και Τζουρμάλα για την WTA.

Ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί τι θα συμβεί με το US Open που είναι προγραμματισμένο για τις 31 Αυγούστου κι αν υπάρχει περίπτωση μέχρι τότε να έχει εξομαλυνθεί παγκοσμίως η κατάσταση σε σχέση με την πανδημία του κορωνοϊού.

Θυμίζουμε πως οι αγωνιστικές δραστηριότητες στο τένις διακόπηκαν από τις αρχές Μαρτίου.

