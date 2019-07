Παπούτσια, πετσέτες, ρούχα, ρακέτες και… κάθε λογής δώρα από τον Παγδατή! (vid)

Αποθεώθηκε από τον κόσμο που βρέθηκε στο Court 2 ο Μάρκος Παγδατής μετά το τέλος του αγώνα του με τον Ματέο Μπερετίνι που σήμανε και το τέλος της επαγγελματικής του καριέρας.

Ο Κύπριος τενίστας ηττήθηκε στο δεύτερο γύρο του Wimbledon και αποχαιρέτησε το επαγγελματικό τένις, όπως είχε ανακοινώσει πριν το ξεκίνημα του βρετανικού major.

Μετά το τέλος του αγώνα του με τον Ματέο Μπερετίνι ο κόσμος που βρέθηκε στο Court 2 αποθέωσε τον Μάρκο και εκείνος με τη σειρά του μοίρασε στο κοινό όλα του τα πράγματα: ρακέτες, πετσέτες, περικάρπια, μέχρι και παπούτσια!

Άψογος ήταν και ο Μπερετίνι, που τον αγκάλιασε στο φινάλε και «κάλεσε» το κοινό να… ξεχάσει τη νίκη του και να ασχοληθεί με τον 34χρονο Κύπριο. Όπως και έγινε φυσικά.

Out come the shoes, the socks and, of course, a beaming smile 😄

Marcos Baghdatis: a crowd pleaser right to the very end 🤗 #Wimbledon pic.twitter.com/bmMJnCtBfQ

— Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2019